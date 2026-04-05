◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル、良）春の古馬中距離王者を決める一戦は１５頭立てで争われ、１番人気のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が勝利。Ｇ１・３勝目をマークした。直線で力強く抜け出し、先頭でゴール板を駆け抜けた。Ｇ１昇格後の２０１７年以降、北村友一騎手は１９年アルアイン以来２勝目、斉藤崇調教師は初勝利となった。勝ちタイムは１分