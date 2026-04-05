中東情勢を受け、安定供給が懸念されている「ナフサ」について、高市総理は5日、自身のXを更新し、中東以外からの輸入量を倍増することで、ポリエチレンなど「ナフサ」由来の化学製品の在庫期間が「半年以上」に伸びるとの見通しを示しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、プラスチックなどの石油化学製品の原料となる「ナフサ」の安定供給への懸念が広がっていますが、高市総理は5日、自身のXを更新し、▼すでに調達済みの