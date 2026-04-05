◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（５日・エスコンフィールド）オリックスは２―２と同点の７回、痛恨の一発を食らった。先発・ジェリーをリリーフしたペルドモが２死一、二塁から万波に３ラン。外角スライダーを左越えへ運ばれた。４日の日本ハム戦（エスコンフィールド）でも、救援の山崎が野村に勝ち越し３ランを献上。２試合連続で、終盤に厳しい展開が待っていた。