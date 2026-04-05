◇プロ野球 パ・リーグ ロッテーソフトバンク（5日、ZOZOマリン）ロッテ・藤原恭大選手が8回にソロHRを放ちました。場面は2点ビハインドで迎えた8回裏。1アウトで打席に向かうと、ソフトバンクの2番手・上茶谷大河投手の投じた6球目のスライダーをとらえます。打球は勢いよく飛びライトスタンドへ。1点差に迫るソロHRとしました。ソフトバンクとのカード初戦では、プロ初のサヨナラタイムリーを放っていた藤原選手。2戦目の試合は