ダンスロックバンド・DISH//のメンバーで俳優の北村匠海（28）と、俳優の神木隆之介（32）が5日、フジテレビ系“月9”ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート毎週月曜後9：00）制作発表会見に登壇。サプライズゲストとして宇宙飛行士の野口聡一氏がサプライズ登場した。【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開