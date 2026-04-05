■卓球 ITTFワールドカップ 男子シングルス準決勝松島輝空 VS 林繇儒（5日、マカオ）男子シングルス準決勝で、世界ランキング8位の18歳・松島輝空（木下グループ）が同7位の林繇儒（24、台湾）にゲームカウント4ー3（11−7、6−11、10−12、11−9、11ー5、2ー11、11ー6）で勝利し、決勝進出。W杯日本男子初の金メダルに王手をかけた。準々決勝では同2位で2024年パリオリンピック・シングルスの銀メダリスト、T.モー