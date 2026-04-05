◇パ・リーグ楽天―西武（2026年4月5日ベルーナドーム）楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22＝花園大）が5日の西武戦（ベルーナドーム）でプロ2度目の先発登板。5回4安打1失点でプロ初勝利はお預けとなった。初回から走者を背負いながらも西武打線を無失点に抑えた。しかし1―0の3回。先頭の桑原にプロ初被弾となる左翼席への同点ソロを浴びた。4回は2四球を出しながらも要所を締めて追加点を許さず。5回にはこの日初