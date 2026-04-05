◆男子ゴルフアジアンツアーインターナショナルシリーズジャパン最終日（５日、千葉・カレドニアンＧＣ＝７１２６ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、日本ツアー３勝の木下稜介（３４）＝ＡＫＲａｃｉｎｇ＝が１０バーディー、２ボギーの６３をマーク。日本勢最高の通算１４アンダーの２位に入った。金谷拓実、浅地洋佑に続く日本男子３人目のインターナショナルシリーズ制覇には惜しくも１打及ばなかった。オー