明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、V・ファーレン長崎と清水エスパルスが対戦した。大混戦のWESTで抜け出したい両者の対戦は、まさかの開始10秒に先制点が生まれる。キックオフでGK後藤雅明にボールを下げた長崎に対し、清水のオ・セフンが猛烈なプレスをかけて、後藤のキックをインターセプト。するとこれがそのままゴールに吸い込まれた。さらに4分、井上健太のクロスに嶋本悠大が頭で合わ