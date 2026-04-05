タレントの佐藤栞里さんが4月4日、自身のインスタグラムを更新。満開の桜を楽しんだ様子を報告しました。 【写真を見る】【 佐藤栞里 】「太陽を浴びながら桜を見にいけた日」満開の桜にスマイル 公園の遊具で遊ぶ自然体な姿に「癒やされる」の声投稿では「なかなか晴れ間が少ない日々ですがやっとやっと、太陽を浴びながら桜を見にいけた日儚くて、可愛くて、気持ちが良いね」と綴り、待ち望んだお花見をようやく楽