5日、インド・グルガオンで開かれた駅伝大会でスタートする参加者（共同）【グルガオン共同】インドの首都ニューデリー近郊のグルガオンで5日、駅伝大会が開かれた。日本人とインド人混合の4人で1チームを組み、約千人のランナーがたすきをつないだ。日系企業に勤めるスーラチさん（30）は「たすきをバトン代わりにする発想は面白い。練習をしていなかったので疲れ切った」と肩で息をしながら話した。日中の気温は30度を超える