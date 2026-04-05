◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（５日・エスコン）日本ハムの万波中正外野手（２５）が２―２の７回２死一、二塁、ペルドモの１３７キロスライダーを体を前に崩されながら、左翼ブルペンに勝ち越し５号３ランを放った。これでチームは、０３年に並ぶ球団最多タイの開幕から９試合連続本塁打を記録した。また、開幕から９試合で２１本塁打となり、８５年の阪神が記録したＮＰＢ最多記録の２２本塁打にあと１本に迫った。