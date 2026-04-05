アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスの状態に言及した。4日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。右ひざの痛みを訴えたことから、ブラジル代表の活動を辞退していたガブリエウは、代表ウィーク明けの4日に行われたFAカップ準々決勝のサウサンプトン戦（●1−2）に先発出場した。しかし、左ひざを確認した後の71分に負傷交代となっていた。自力でピッチを後に