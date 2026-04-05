女優でタレントの山田まりや（４６）が５日、東京・品川で行われた「第２７回高輪交通安全フェア・品川クラシックカーレビューＩＮ港南」に登場。高輪警察署一日警察署長を務めた。イベントには、元テレビ朝日アナウンサーで衆議院議員の丸川珠代氏や、財務大臣の片山さつき氏も登場。山田と丸川が仲良く談笑する様子が見受けられた。イベント後取材に応じた山田によると「丸川さんと昔、通販番組のレギュラーでずっとご一緒