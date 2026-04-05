【女子ボートレーサー・インタビュー西田和加（２２＝埼玉）後編】――ボートレースのことで相談できる相手は西田師匠ではないんですけど、同じ埼玉支部の島田賢人さんがすごく良くしてくださってます。レースもそうだしペラもそうだし、本当によく教えていただいてます。島田さんにはボートの相談は何でもします。ボートに対する向き合い方がすごい人で尊敬してます。こんな結果も出ないヤツを根気よく、自分よりも自分の