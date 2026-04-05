Ｆ１アストンマーティンの危機的状況について、元Ｆ１ドライバーで現在は解説者として活躍するラルフ・シューマッハ氏が最大の弱点はホンダとズバリ指摘した。アストンマーティンは開幕からトラブルが続きで、直近の日本グランプリ（ＧＰ）も全くタイムが伸びずランス・ストロールは水圧問題でリタイアしたが、レジェンドのフェルナンド・アロンソはなんとかチーム今季初完走を果たした。ただ、マシンの振動問題は解決できて