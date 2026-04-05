【女子ボートレーサー・インタビュー西田和加（２２＝埼玉）前編】――ボートレーサーを目指したきっかけは西田高校時代はボート部でした。戸田ボートの隣の漕艇場で部活をしていて、その時からボートレーサーを見ていたんですよ。かっこいいなとは思っていたんですが、その時はなろうと考えてなかったんです。高校２年になって進路を考えた時に特にやりたいことなくてお母さんが「ボートレースやってみたら」って勧めてく