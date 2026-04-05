4月5日、阪神11Rで行われた第70回大阪杯（4歳上オープン・G1・芝2000m・1着賞金＝3億円）は、北村友一騎乗の1番人気、クロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）、3着に2番人気のダノンデサイル（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:57.6（良）。【日本ダービー】クロワデュノールが世代王者に…皐月賞の雪辱をダービーで晴らすG1・3勝目