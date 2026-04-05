【モデルプレス＝2026/04/05】女優の青島心が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】「あんたが」劇中ドラマ女優、美脚輝くミニ丈衣装姿◆青島心、美スタイル披露長い手足が際立つミニ丈の衣装を着こなし登場した青島。頭にティアラをつけ、圧巻のオーラを放った。このランウェイを受け、ネット上では「気付かなかった」「雰囲気違う」