東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市を、名古屋市が行政機能ごと支えた『丸ごと支援』が2026年3月で終了した。のべ262人の職員が現地で直面した教訓や課題を、今後名古屋を襲う災害にどう生かしていくかが問われている。 ■職員111人が犠牲…15年間続けた陸前高田市への支援 2011年3月23日、名古屋市の職員4人が初めて陸前高田市を訪れ、東日本大震災の惨状を目の当たりにした。それが、『丸ごと支援』