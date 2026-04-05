毎日のヘアケアをもっと心地よく♡CLAYGEから、新ライン「フェザーシルキー」が登場しました。クレイとシルクの美容成分を組み合わせた新処方で、軽やかでなめらかな髪へ導くのが魅力。自宅でスパ気分を味わえる、癒しのヘアケアを取り入れてみてください♪ クレイ×シルクでサラふわ髪へ 新ラインは、クレイ²の吸着力とシルク美容液成分¹の補修力を掛け合わせた処方が特徴。毛穴の汚れや余分な皮