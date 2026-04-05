◇プロ野球 巨人-DeNA（5日、東京ドーム）巨人は6回に好機をつくるも好守備に阻まれました。0-1と1点を追う6回、ここまで好投をみせる石田裕太郎投手から先頭打者の浦田俊輔選手がヒットで出塁。さらに1アウトから泉口友汰選手のヒットで1アウト1、3塁となります。得点のチャンスに4番のダルベック選手は、右方向へのライナーを放ちますが、一塁手のビシエド選手がダイビングキャッチ。飛び出した一塁走者の泉口選手がタッチアウト