【競馬】大阪杯・G1（4月5日／阪神競馬場・4歳上・芝2000メートル）【映像】クロワデュノール完勝！ 大阪杯2026レースハイライト第70回・大阪杯が5日（日）に阪神競馬場で開催。25年ダービー馬で1番人気のクロワデュノール（牡4、斉藤）が大外から差し切り勝利。先行逃げきりを図ったメイショウタバル（牡4、斉藤）と武豊騎手は最後に力尽き、2着に終わった。前日までの降雨により馬