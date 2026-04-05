数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！パッと答えがひらめいた時の爽快感は、脳にとって最高の刺激になります。リラックスして挑戦してみてくださいね！問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。63 □ 7 □ 2 □ 5 = 23 ヒント：まずは左端の「63 □ 7」に注目。九九の「7の段」を思い出すと、ちょうど良い数字が見えてきませんか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：÷、