物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、東京都に住む46歳女性の失敗談を紹介します。回答者のプロフィール【東京都在住46歳女性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】・家族構成：