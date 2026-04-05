［J１百年構想リーグEAST第９節］千葉 ３−２ 東京V／４月４日／フクダ電子アリーナ試合後には城福浩監督の厳しい言葉が続いた。18年ぶりに実現した“オリジナル10対決”として千葉のホームに乗り込んだ東京Vは前半に苦戦を強いられ２失点。気合いを入れ直した後半はほぼワンサイドゲームを展開し、早いタイミングで２−２に追いついたが、その後のいくつもの決定機を活かせずに、試合終盤に被弾して２−３で敗れた。試合後