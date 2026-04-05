◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハムーオリックス（5日、エスコンフィールドHOKKAIDO）開幕から全試合でホームランが生まれている日本ハム。この日も、万波中正選手に一発が生まれました。場面は「2-2」の同点で迎えた7回裏。マウンドにはオリックスの2番手・ペルドモ投手があがります。1アウトから清宮幸太郎選手がヒットで出塁。その後2アウトまで追い込まれるも、郡司裕也選手が四球で出塁しました。この2アウト1、2塁の場面で打席