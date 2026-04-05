警察は5日、新潟市西区で3月17日発生した軽乗用車と歩行者の衝突事故について、歩行者の74歳男性が死亡したと発表しました。死亡したのは新潟市西区新通西の無職の男性（74）です。この事故は3月17日午後2時前新潟市西区新通の市道の十字路交差点で、秋田県大仙市の保育補助員の女性（56）が運転する軽乗用車が、歩いていた男性と衝突したもので、男性は新潟市内の病院に搬送されていました。男性は当時意識はあったものの、入院中