「チャンスの時間」「ニューヨーク恋愛市場」（共にABEMA）に出演するABEMA専属アナウンサーの西澤由夏（32）が4日、都内で1st写真集『Tailwind』（集英社）の発売記念イベントを行った。【写真集カット】布面積が小さい！水着ショットを披露した西澤由夏1日に発売された同作は、五島列島、長崎、軽井沢の3カ所で撮影。「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カットにも挑戦している。オファーを受けた当初