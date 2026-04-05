「ヤクルト−中日」（５日、神宮球場）中日が六回に一挙４点のビッグイニングを作った。先発の高橋宏斗投手が自援護となる右前適時打を放つなど、打線がつながった。四回に村松の二ゴロ間に１点を先制していた中日。六回、細川、サノー、花田の３連打で追加点を奪うと、さらに加藤が２点二塁打を放ち、高橋宏が右前適時打を放ってビッグイニングとなった。高橋宏は前回登板の広島戦で８回１失点で完投負けを喫した。自責点