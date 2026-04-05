お笑いタレントのキンタロー。が俳優・鈴木亮平のモノマネを披露した。５日に自身のインスタグラムを更新し「【速報】オールスター感謝祭5丁目マラソン満を持して新作鈴木亮平さんにリブートして走っていたはずなのですが、途中から千鳥のノブさんにリブートしてしまいました」と投稿。「＃リブート失敗＃クセの強いリブート」のハッシュタグをつけた。フォロワーは「一発でわかったー！！すごいクオリティ」「凄（す