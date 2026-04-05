フィギュアスケートペアのロシア王者でアレクサンドラ・ボイコワ、ドミトリー・コズロフスキー組が、ウクライナ侵攻によりロシアが国際大会から出場禁止になっていることをテーマに演技を披露して注目を集めている。?ボイコズ?ペアは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組と２０２２年北京五輪などでしのきを削ってきたライ