大阪府・吉村洋文知事が５日、京セラドーム大阪で行われたファッションの祭典「カンサイコレクション２０２６Ｓ／Ｓ」に出演。将来的に高市早苗首相と「カンコレ」のランウェーを歩くプランを披露した。１１月１４、１５日に大阪・岸和田市、泉佐野市で開催される「全国豊かな海づくり大会」をＰＲした吉村知事。海と波をイメージした青いフードつきのマントを脱ぐと、鮮やかな法被姿を披露した。「すごい盛り上がり。カン