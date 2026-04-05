【モデルプレス＝2026/04/05】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝からボリューム満点の手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】人気芸人の43歳美人妻「品数が豊富」ボリューミーすぎる朝食◆住谷杏奈、朝からトンカツの豪華な手料理公開住谷は「リクエストで朝ごはんにトンカツだって」とつづり、家族からの要望に応えた豪華な