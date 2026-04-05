３日、ニンティ市のナムチャバルワ峰の麓に位置するヤルツァンポ大峡谷で咲く桃の花。（ドローンから、ニンティ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ニンティ4月5日】中国西蔵自治区林芝（ニンティ）市に春が訪れ、尼洋（ニャン）川とヤルツァンポ川のほとりに数十キロにわたり野生の桃の花が咲き、そびえ立つ雪山とのコントラストが多くの観光客を引き付けている。同市は高原地帯にありながら比較的温暖なことで知られている。２日