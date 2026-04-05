◇セ・リーグ中日―ヤクルト（2026年4月5日神宮）中日のドラフト6位・花田旭外野手（22）が「6番・中堅」でスタメン出場し、プロ初適時打を放った。1―0の6回1死一、三塁の好機で花田が応えた。初球パスボールで三塁走者が生還。2―0で1死二塁となった4球目、高梨の低めカーブを左前にはじき返す値千金タイムリー。その後2死一塁で、加藤の右二塁打で一塁から本塁へ生還するなど、この回一挙4得点に貢献した。花田は球