◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年4月5日エスコンフィールド）オリックス・太田椋内野手（25）にヒヤリとする場面があった。7回の守備で、レイエスの一塁後方へのファウルボールを捕球しようと試みた。打球は防球ネットに当たり、その跳ね返りが太田の左側頭部に当たる形となった。太田は苦悶の表情を浮かべ、トレーナーと安達内野守備・走塁コーチが太田の元へ。太田は一度ベンチに下がるも治療を経てプレー