log youが、新曲「桜色オーバーレイ」と「LET'S GO TO THE TOP」を本日4月5日に同時配信リリースした。 （関連：アソビシステムの新アイドルグループ・log you、デビュー公演直後に掲げる夢「ワールドツアーをやりたい」） 「桜色オーバーレイ」は、新たな始まりと出会いの季節に贈る応援ソング。早口でエネルギッシュなボーカルや甘く可愛いセリフ、メンバ