NEXCO西日本よりますと、きょう（5日）午後2時50分ごろ、山陽自動車道（上り）備前インターチェンジ付近でトラック2台が絡む事故が発生しました。この事故による車線規制は行われなかったということです。（午後4時15分・情報更新） 【地図】速報 山陽自動車道（上り）備前IC付近で事故【岡山/午後3時半現在】 発生場所の地図