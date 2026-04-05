JR西日本エリアの強い味方「WESTER」が、関東でも使いやすくなります。2026年3月末、東京メトロ（3月30日〜）および京阪電車（3月31日〜）の全線・全駅がWESTERの「マイ駅」登録に対応開始。これにより、関西と首都圏の両方で、よく使う駅の時刻表や設備情報をアプリ起動後すぐに確認できるようになりました。さらに、列車の現在位置や発車番線の表示といった、かゆい所に手が届くアップデートも実施。最新のWESTER活用術で、移動