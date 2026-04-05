米大リーグ・アストロズの今井達也（27）が5日（日本時間）、敵地でのアスレチックス戦に先発。6回途中3安打無失点、9奪三振と圧巻の投球を見せ、メジャー初勝利を挙げた。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 MLB公式Xが「Tatsuya Imai records his first MLB win!」と速報したこの試合。今井は立