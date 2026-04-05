◇卓球 ITTF男女ワールドカップ(3月30日〜4月5日、マカオ)男子シングルスの準決勝が5日に行われ、世界ランキング8位の松島輝空選手は過去6戦全敗と苦手の台湾・林繇儒選手（同7位）にフルゲームの末勝利。難敵を破り、決勝進出を決めました。第1ゲームを奪った松島選手でしたが、そこからはシーソーゲームの争い。取って取られての試合で、勝負の行方は最終第7ゲームへと入ります。打ち合いとなるなか、松島選手は得意のバッ