◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハムーオリックス（5日、エスコンフィールドHOKKAIDO）オリックス・太田椋選手がネットに跳ね返ったボールを耳付近に受け、一時治療に下がる場面がありました。場面は同点で迎えた7回裏、1アウト1塁の場面。レイエス選手が一塁側のファウルゾーンに打球を放ち、ファーストの太田選手が打球を追います。この時、客席前に張られているネットにボールが当たり跳ね返って太田選手の耳元付近へ当たります。太