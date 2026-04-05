BR東京―神戸後半、攻め込む神戸・李承信（中央）＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部第14節最終日は5日、東京・秩父宮ラグビー場などで2試合が行われ、既にプレーオフ進出を決めている神戸はBR東京に40―19で快勝し、12勝目（2敗）を挙げて2位に浮上した。BR東京は8勝6敗。昨季王者のBL東京は浦安に40―24で勝ち、連敗を7で止めて6勝8敗とした。浦安は3勝11敗。