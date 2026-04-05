ヘンリー・T・ケイシー記者/CNN Underscored（CNN）筆者は、2020年12月に発売されたアップル初のオーバーイヤー型ヘッドホン「AirPods Max」の待望のアップデートである「AirPods Max 2」を1年以上待ちこがれてきた。その間、何年も初代を着け続けてきたわけだが、アップルはAirPods Maxの充電ポートにアップデートを加え、カラーを変え、ソフトウェアアップデートによっていくつかの新機能を提供するにとどまっていた。しかし今回