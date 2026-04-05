元TOKIOの松岡昌宏（49）が4日深夜放送のMCを務めるテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。新潟で酔っ払ってしたことを明かす場面があった。MCの「博多華丸・大吉」博多大吉が「新潟、行きたいですね」と話を振ると、松岡は「また行きたいですよねえ。古町いいですもんね」と続けた。この日のゲストで女優・モデルの桃月なしこは「そういえば新潟もポケモンのスタンプラリーを押すため