◇小柳勝希（２０）佐賀支部１３６期すでにＳＧウイナーとなった末永和也、定松勇に前節の蒲郡クラシックでＳＧ初出走し勝利も挙げた常住蓮。この３人の共通点はボートレーサー養成所チャンプということだ。このレベルの高い佐賀若手軍団で常住以来となる同支部養成所チャンプの称号を引っ提げ昨年５月からつでデビュー。３節目の地元戦で早々に３着を奪取と非凡な才能を見せ、今年１月の児島で初勝利。「初勝利までは長かった