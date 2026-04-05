スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）は、４日のレバンテ戦にベンチ入りしたが、左太もも裏を負傷した１月１８日のバルセロナ戦以来となる出場機会は巡ってこなかった。ようやく復帰できる状態にもってきた久保だったが、２―０で勝利した試合のピッチには立てなかった。スペイン紙「エル・デスマルケ」などによると、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は、久保の起用を見送ったことについて「タケ