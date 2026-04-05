ＤＤＴ５日の後楽園大会で、クリス・ブルックス（３４）、ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ（５１）組がＭＡＯ（２９）、ＫＡＮＯＮ（２９）組を破りＫＯ―Ｄタッグ王座奪取に成功した。試合はともならぬ白熱の攻防。４人により目まぐるしく攻防が入れ替わる一進一退となったが、終盤ＨＡＲＡＳＨＩＭＡが意地を見せて躍動。最後はＫＡＮＯＮをスワンダイブ式蒼魔刀で打ち抜いてそのまま押さえ込み、歓喜の３カウントを聞いた。試合後、Ｈ