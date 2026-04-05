ケイティ・ペリー（41）と破局したオーランド・ブルーム（49）が、インスタグラムを更新。「最近の愛の伝え方」とキャプションを付けて、ケイティとの間に生まれた愛娘デイジー・ダヴと写る2ショットを公開。また、21歳年下モデルとの交際が噂されるなか、赤いネイルをした女性の手の写真もシェアした。【写真】愛娘デイジー・ダヴとの2ショット謎の赤いネイルの人物の画像もシェア日本時間4月1日の投稿で、オーランドは5歳